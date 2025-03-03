РФ активізувалась на Новопавлівському напрямку: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Протягом останньої доби, станом на 16:00 понеділка, 3 березня, вздовж всієї лінії фронту відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони України вживають заходів щодо зриву дій противника, завдають втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від цинічних обстрілів з території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти:

Зарічне, Порозок, Середина-Буда та Кучерівка Сумської області;

Мхи Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала поблизу Новолюбівки та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів авіабомбами по Ставках та Новоєгорівці.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми окупантів поблизу Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував в районі Торецька, здійснив сім спроб покращити своє положення, три боєзіткнення на даний час тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Котлине та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, два боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Покровська, Миролюбівки та Удачного, скинувши три авіабомби.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи шість разів атакували позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Скудного, три атаки тривають дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Бурлацьке та Воскресенка.

Сьогодні ворог бив керованими авіаційними бомбами по Гуляйполю та Зеленому Полю на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, ворог намагається просунутись в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

В Курській області українські оборонці відбили 13 атак загарбників. Також противник завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому сім КАБів, здійснив 190 артилерійських обстрілів. На даний час бої тривають у трьох локаціях.

На Куп’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, перманентно здійснює обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, задіює ударні БпЛА, проводить розвідку.