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Перше засідання Ради Реєстру збитків від агресії РФ відбудеться у грудні в Гаазі, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Перше засідання Ради Реєстру збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії, відбудеться у грудні в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль спільно з урядовцями, представниками Офісу президента, НБУ, дипломатами провів нараду щодо конфіскації активів РФ за кордоном.

Обговорили, зокрема, впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок агресії РФ.

"Вже цього місяця Єврокомісія планує представити план використання заморожених суверенних активів Росії задля підтримки України. У США представлено двопартійний законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України. Активно працюємо з країнами G7", - розповів Шмигаль.

Окрім того, урядовці заслухали інформацію Мін’юсту щодо запуску Міжнародного реєстру збитків, що створений у травні в рамках Ради Європи.

"Перше засідання Ради Реєстру збитків відбудеться у грудні в Гаазі", - повідомив прем'єр.

Також, за його словами, продовжується активна робота над компенсаційним фондом, що є частиною Міжнародного компенсаційного механізму.

"Під конфіскацію мають потрапити як активи російських олігархів, так і суверенні активи Росії. Агресор повинен понести повну відповідальність за скоєне. І конфіскація активів - це перший крок", - зазначив Шмигаль.

Реєстр збитків від агресії РФ

У створенні Реєстру збитків, завданих агресією РФ, беруть участь 43 країни та Євросоюз. Очікується, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти.

"Йдеться насамперед про справедливість, коли агресор буде змушений платити за те, що зруйнував. Також це прецедент, який запобігатиме іншим актам агресії в різних куточках планети", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Конфіскація російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млрд доларів.

За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

Також нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

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