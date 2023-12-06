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Первое заседание Совета Реестра ущерба от агрессии РФ состоится в декабре в Гааге, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Первое заседание Совета Реестра ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии России, состоится в декабре в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль совместно с чиновниками, представителями Офиса президента, НБУ, дипломатами провел совещание по конфискации активов РФ за границей.

Обсудили, в частности, внедрение международно-правовых механизмов возмещения вреда, причиненного Украине в результате агрессии РФ.

"Уже в этом месяце Еврокомиссия планирует представить план использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. В США представлен двухпартийный законопроект о конфискации активов подсанкционных российских олигархов в пользу восстановления Украины. Активно работаем со странами G7", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, чиновники заслушали информацию Минюста о запуске Международного реестра убытков, созданном в мае в рамках Совета Европы.

"Первое заседание Совета Реестра ущерба состоится в декабре в Гааге", - сообщил премьер.

Также, по его словам, продолжается активная работа над компенсационным фондом, являющимся частью Международного компенсационного механизма.

"Под конфискацию должны попасть как активы российских олигархов, так и суверенные активы России. Агрессор должен понести полную ответственность за совершенное. И конфискация активов - это первый шаг", - отметил Шмыгаль.

Реестр ущерба от агрессии РФ

В создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ, принимают участие 43 страны и Евросоюз. Ожидается, что уже в первом квартале следующего года он начнет действовать.

"Речь идет прежде всего о справедливости, когда агрессор будет вынужден платить за то, что разрушил. Также это прецедент, который будет предотвращать другие акты агрессии в разных уголках планеты", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Конфискация российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млрд долларов.

По данным Bloomberg, в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.

Также недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут активы, конфискованные у российских подсанкционных олигархов.

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