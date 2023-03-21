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Перше місто в Україні завершує опалювальний сезон: хто та коли відключить опалення

Фото: перше місто в Україні завершує опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дніпрі будуть відключати опалення у домівках з завтрашнього дня, 22 березня. Воно стане першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка.

"У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря у м. Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено", - написав він.

Лисенко зазначив, що завершення опалювального сезону пов'язано з допустимим температурним режимом у місті. До того ж, за його словами, населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами Дніпра.

При цьому українців закликають продовжувати заощаджувати, адже війна ще не закінчилась.

Зазначимо, що раніше голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус повідомляв, що починаючи з 20 березня у деяких областях України можуть завершити опалювальний сезон.

РБК-Україна також повідомляло, коли завершиться опалювальний сезон у Миколаєві.

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