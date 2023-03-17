ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, коли у Миколаєві завершиться опалювальний сезон

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 17 березня 2023 09:28
Стало відомо, коли у Миколаєві завершиться опалювальний сезон Фото: стало відомо, коли у Миколаєві завершиться опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві закінчиться опалювальний сезон після того, як середньодобова температура три дні поспіль буде перевищувати +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Сергія Бездольного у коментарі "Суспільному".

Департамент ЖКГ вже підготував відповідний проєкт рішення щодо завершення опалювального сезону, тепер його має затвердити виконком міської ради.

Бездольний зазначив, що засідання виконкому Миколаївської міськради проходять раз на два тижні.

"Якщо буде зафіксована стала температура понад 8 градусів, а виконком тільки відбувся, то мер має право зібрати засідання поза розкладом й не чекати два тижні", - сказав директор ЖКГ.

Водночас начальник відділу прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення Миколаївського гідрометцентру Олена Корольова зазначила, що згідно з прогнозом, з 21 березня у місті встановиться тепла погода.

Так, на 17 березня середньодобові температури прогнозуються на рівні 6 градусів, на 18 та 19 - 7 градусів, 20 - 7,5 градусів. А з 21 березня і до кінця місяця прогнозують 8-9 градусів. Проте синоптики не можуть передбачити, яким буде квітень.

Як повідомлялося раніше, з 20 березня у деяких областях України можуть завершити опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Опалювальный сезон
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати