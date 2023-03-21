Первый город в Украине завершает отопительный сезон: кто и когда отключит отопление

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен", - написал он.

Лысенко отметил, что завершение отопительного сезона связано с допустимым температурным режимом в городе. К тому же, по его словам, у населения есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра.

При этом украинцев призывают продолжать экономить, ведь война еще не закончилась.

Отметим, что ранее глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус сообщал, что начиная с 20 марта в некоторых областях Украины могут завершить отопительный сезон.

РБК-Украина также сообщало, когда завершится отопительный сезон в Николаеве.

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