Первая тревога после окончания "перемирия" Путина: где угроза обстрелов
В ночь на 21 апреля в ряде областей Украины впервые объявили тревогу после окончания "пасхального перемирия". Военные фиксируют разведывательные дроны и авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Сигнал тревоги в Сумской области объявили в 00:43. В то же время стало известно о фиксации авиации россиян.
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - говорится в сообщении.
Перед этим военные предупреждали, что в Сумской области наблюдается активность разведывательных дронов. Украинцев заложили не игнорировать сигналы тревоги.
Обновлено в 01:06
Воздушную тревогу объявили также в Харьковской и Донецкой областях. В течение последних 20 минут военные проинформировали о ракетной опасности для Харьковской области, пусках на Харьковскую и Сумскую области КАБов, а также активности вражеской тактической авиации на востоке (одновременно прозвучал сигнал тревоги в Донецкой области).
Фото: информация Воздушных сил ВСУ относительно угроз вражеских обстрелов (скриншот)
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
"Пасхальное перемирие" Путина
Напомним, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое действовало вечером в субботу и весь день в воскресенье.
Говоря о тревогах, привычных атаках дронами и прочих обстрелов - РФ действительно придерживалась перемирия. В воскресенье не было ни одной тревоги ни в одной области.
Однако ситуация на фронте осталась прежней. Боевые действия РФ снизились, но не прекратились.
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