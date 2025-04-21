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Первая тревога после окончания "перемирия" Путина: где угроза обстрелов

Понедельник 21 апреля 2025 00:56
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Первая тревога после окончания "перемирия" Путина: где угроза обстрелов Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 апреля в ряде областей Украины впервые объявили тревогу после окончания "пасхального перемирия". Военные фиксируют разведывательные дроны и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

Сигнал тревоги в Сумской области объявили в 00:43. В то же время стало известно о фиксации авиации россиян.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - говорится в сообщении.

Перед этим военные предупреждали, что в Сумской области наблюдается активность разведывательных дронов. Украинцев заложили не игнорировать сигналы тревоги.

Обновлено в 01:06

Воздушную тревогу объявили также в Харьковской и Донецкой областях. В течение последних 20 минут военные проинформировали о ракетной опасности для Харьковской области, пусках на Харьковскую и Сумскую области КАБов, а также активности вражеской тактической авиации на востоке (одновременно прозвучал сигнал тревоги в Донецкой области).

Первая тревога после окончания &quot;перемирия&quot; Путина: где угроза обстреловФото: информация Воздушных сил ВСУ относительно угроз вражеских обстрелов (скриншот)

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Первая тревога после окончания &quot;перемирия&quot; Путина: где угроза обстрелов

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое действовало вечером в субботу и весь день в воскресенье.

Говоря о тревогах, привычных атаках дронами и прочих обстрелов - РФ действительно придерживалась перемирия. В воскресенье не было ни одной тревоги ни в одной области.

Однако ситуация на фронте осталась прежней. Боевые действия РФ снизились, но не прекратились.

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