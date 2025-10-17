Перша за сім років зустріч ЄС і Китаю завершилася суперечкою через НАТО та Україну

Тригодинна зустріч між делегацією ЄС-парламенту від Китаю та членами Всекитайських зборів народних представників Китаю була першою такого роду за сім років і відбулася після рішення Пекіна на початку цього року скасувати санкції проти чинних та колишніх членів Європарламенту.

Але замість дипломатичної відлиги зустріч була напруженою та сварливою, відзначеною тим, що китайська сторона поставила під сумнів легітимність НАТО. Німецький депутат Європарламенту, який очолює делегацію, Енгін Ероглу розповів, що під час зустрічі китайська сторона поставила під сумнів право НАТО на існування.

"Я ще не чув, щоб це публічно заявляли в такий спосіб. З точки зору Китаю, після розпаду СРСР більше немає жодної причини для існування НАТО. Я вважаю це абсурдним у світлі російської агресії проти України та країн Східної Європи", - сказав він.

Своєю чергою словацька депутатка Європарламенту від правоцентристського руху Міріам Лексманн зазначила, що це навіть не був діалог.

"Не було жодної спроби відповісти на наші запитання", - сказала вона.

Лексманн сказала, що вона порушувала питання прав людини, зокрема в таких місцях, як Тибет, Сіньцзян, де проживає уйгурська мусульманська меншина, та Гонконг, де Китай зіткнувся з критикою за придушення культурних, релігійних та політичних свобод, але не отримала жодної відповіді.

Вона додала, що китайська сторона зазначила, що вони підтримують Брюссель у боротьбі зі зміною клімату, але звинуватили ЄС у тому, що він став на бік США у війні Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

Лексманн також сказала, що вона "здивована" тим, наскільки китайці повторювали російський наратив про роль НАТО у війні в Україні.