Французький політик пояснив різницю у поглядах США та Європи на світові загрози

США та Європа залишаються партнерами, однак мають різні погляди на глобальні загрози та оборону. Для Вашингтона головним викликом залишається Китай, тоді як для європейських країн - питання безпеки та майбутнє НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови делегації Франції в ПАРЄ Бертрана Буікса.

За словами Буікса, у США та Європи різні бачення світових викликів та оборонної політики.

На його думку, попри те що співпраця між Європою та Сполученими Штатами залишається активною, сторони мають різні пріоритети. США, зокрема, зосереджені насамперед на Китаї, тоді як для Європи головним викликом залишається Росія.

"Так, відносини між Європою і Сполученими Штатами все ще живі, але у нас різні погляди та цілі. Я думаю, що США досі занепокоєні Китаєм. Головна тема для США - це Китай, а не Росія", - зазначив Буікс.

Він додав, що нині для американського лідера Дональда Трампа головне питання в Європі - це майбутнє НАТО.

"Основна тема його спілкування з Європою - це сказати європейцям: тепер ви повинні взяти своє майбутнє у власні руки. Тобто тепер ви маєте самі платити за свою оборону. Бо у нас є інша тема - Китай. І наразі європейські країни повинні думати про власну оборону. Ми не слабкі, але ми не скоординовані", - наголосив він.