Перша ракетка України втратив позиції в новому рейтингу професіоналів

26-річний уродженець Кременчука втратив дві позиції за тиждень. Тепер вітчизняний тенісист посідає 158-ме місце в рейтингу ATP.

Упродовж минулої семиденки Сачко провів два поєдинки на челленджері в Сан-Марино. На ґрунті мікродержави він здолав румуна Йонела в першому раунді, а потім поступився бельгійцю Гоффену в 1/8 фіналу. До особистої скарбнички українець додав два пункти та загалом набрав 377 очок за рік.

Відбулися зміни і в топ-10 класифікацїі. Грек Ціціпас піднявся на 4-те місце в рейтингу, обійшовши норвежця Рууда. Першою ж ракеткою світу залишився іспанець Алькарас. До топ-трійки також входять серб Джоковіч і нейтральний росіянин Медвєдєв.

Раніше Сачко та ще 5 українців заявилися у кваліфікацію US Open-2023. Для першої ракетки України та його співвітчизника Крутих прийдешній виступ на кортах Нью-Йорка буде прем'єрним. Торік Сачко грав у кваліфікації Australian Open і Вімблдонського турніру.