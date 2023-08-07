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Первая ракетка Украины потерял позиции в новом рейтинге профессионалов

Фото: Виталий Сачко остался национальной первой ракеткой (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Виталий Сачко не смог продолжить прогресс в обновленной классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), но сохранил статус лучшего среди соотечественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

26-летний уроженец Кременчуга потерял две позиции в течение недели. Теперь отечественный теннисист занимает 158-е место в рейтинге ATP.

За прошедшую семидневку Сачко провел два поединка на челленджере в Сан-Марино. На грунте карликового государства он одолел румына Йонела в первом раунде, а затем уступил бельгийцу Гоффену в 1/8 финала. В личную копилку украинец добавил два пункта и в общей сложности набрал 377 очков за год.

Произошли изменения и в топ-10 классификации. Грек Циципас поднялся на 4-е место в рейтинге, обойдя норвежца Рууда. Первой же ракеткой мира остался испанец Алькарас. В топ-тройку также входят серб Джокович и нейтральный россиянин Медведев.

Ранее Сачко и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023. Для первой ракетки Украины и его соотечественника Крутых грядущее выступление на кортах Нью-Йорка будет премьерным. В прошлом году Сачко играл в квалификации Australian Open и Уимблдонского турнира.

К слову, накануне Цуренко выиграла финал квалификации на Canadian Open-2023.

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