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Перша ракетка України Світоліна оголосила про перерву у виступах

Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка, сьогодні, 3 вересня, поступилася третій ракетці світу в 1/16 фіналу US Open-2023, заявила про перерву у виступах.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне спорт".

"Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні я грала з третьою ракеткою світу - це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі", - заявила Світоліна під час пресконференції.  

Перша ракетка України додала, що задоволена своїм рівне, втім наразі бажає взяти перерву, аби фізично відновитись та повернутись до виступів. 

"Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому", - додала спортсменка. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні Світоліна, на жаль, не змогла вийти до 1/8 фіналу US Open-2023. Українка зазнала поразки під час гри з третьою ракеткою світу Джесікою Пегулою.

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