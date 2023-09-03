Первая ракетка Украины Свитолина объявила о перерыве в выступлениях

"Чувствую, что моя игра улучшается. Хорошо чувствую себя на корте. Конечно, иногда бывают тяжелые дни. Сегодня я играла с третьей ракеткой мира - это нелегко. Но я могу конкурировать с топ-теннисистками, сыграла хорошие матчи", - заявила Свитолина во время пресс-конференции.

Первая ракетка Украины добавила, что довольна своим уровнем, впрочем, пока желает взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться к выступлениям.

"Не знаю точно, сколько времени я буду нуждаться. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой", - добавила спортсменка.