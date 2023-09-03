Первая ракетка Украины Свитолина объявила о перерыве в выступлениях

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая, сегодня, 3 сентября, уступила третьей ракетке мира в 1/16 финала US Open-2023, заявила о перерыве в выступлениях.
Об этом заявила первая ракетка Украины Элина Свитолина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественный спорт ".
"Чувствую, что моя игра улучшается. Хорошо чувствую себя на корте. Конечно, иногда бывают тяжелые дни. Сегодня я играла с третьей ракеткой мира - это нелегко. Но я могу конкурировать с топ-теннисистками, сыграла хорошие матчи", - заявила Свитолина во время пресс-конференции.
Первая ракетка Украины добавила, что довольна своим уровнем, впрочем, пока желает взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться к выступлениям.
"Не знаю точно, сколько времени я буду нуждаться. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой", - добавила спортсменка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня Свитолина, к сожалению, не смогла выйти в 1/8 финала US Open-2023. Украинка потерпела поражение во время игры с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой.
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