UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перша ракетка України з перемоги стартувала на турнірі в Гобарті

Фото: Ангеліна Калініна виграла два сети в Гобарті (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно здолала перший раунд чергового турніру в рамках підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Hobart International, 1/16 фіналу

Калініна – Маріно – 2:0 (6:2, 6:1)

25-річна уродженка Нової Каховки в двох сетах здолала Ребекку Маріно. Уже в третьому геймі Калініна оформила брейк на подачі канадки. Далі суперниці знову зосередилися на власних подачах, а в ключовий момент партії українка ще раз узяла подачу Маріно та закрила сет на своїй.

Друга партія пішла за схожим сценарієм. Калініна розпочала з чергового брейку та згодом дозволила канадці взяти гейм на подачі оста. Та далі українська тенісистка взяла 4 гейми поспіль, зокрема два – на подачі Маріно, і закрила сет усього за 31 хвилину.

У рамках 1/8 фіналу Калініна зустрінеться з Татьяною Марією. У попередньому раунді німкеня перемогла австралійку Гібсон (6:3, 6:2). Матч запланований на 11 січня. Раніше українка ніколи не зустрічалася з Марією.

Напередодні основна сітка Australian Open-2023 поповнилася ще однією українкою. Із першого раунду виступи в Мельбурні розпочне Даяна Ястремська. Вона піднялася з резервного списку тенісисток через відмову Наомі Осаки. Японка не встигла відновитися після травми.

До слова, раніше Australian Open залишився без першої ракетки світу в чоловічих змаганнях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис