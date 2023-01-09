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Первая ракетка Украины с победы стартовала на турнире в Хобарте

Фото: Ангелина Калинина выиграла два сета в Хобарте (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно одолела первый раунд очередного турнира в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Hobart International, 1/16 финала

Калинина – Марино – 2:0 (6:2, 6:1)

25-летняя уроженка Новой Каховки в двух сетах одолела Ребекку Марино. Уже в третьем гейме Калинина оформила брейк на подаче канадки. Далее соперницы снова сосредоточились на собственных подачах, а в ключевой момент партии украинка снова взяла подачу Марино и закрыла сет на своей.

Вторая партия пошла по схожему сценарию. Калинина начала с очередного брейка и позже разрешила канадке взять гейм на подаче последней. Но дальше украинская теннисистка взяла 4 гейма подряд, в том числе два – на подаче Марино, и закрыла сет всего за 31 минуту.

В рамках 1/8 финала Калинина встретится с Татьяной Марией. В предыдущем раунде немка победила австралийку Гибсон (6:3, 6:2). Матч запланирован на 11 января. Раньше украинка никогда не встречалась с Марией.

Накануне основная сетка Australian Open-2023 пополнилась еще одной украинкой. С первого раунда выступления в Мельбурне начнет Даяна Ястремская. Она поднялась из резервного списка теннисисток из-за отказа Наоми Осаки. Японка не успела восстановиться после травмы.

К слову, ранее Australian Open остался без первой ракетки мира в мужских соревнованиях.

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Теннис