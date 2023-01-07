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Первая ракетка мира пропустит Australian Open: что случилось

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Мельбурн, Суббота 07 января 2023 09:09
Первая ракетка мира пропустит Australian Open: что случилось Фото: Карлос Алькарас (справа) на кортах Мельбурна в этом году не выступит (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорцив

Лидер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карлос Алькарас вынужден пропустить первый в 2023 году турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter спортсмена.

19-летний теннисист снялся с Australian Open-2023. Испанец столкнулся с проблемами со здоровьем. Травма помешает выступлению на мэйджоре.

"Когда я находился на пике во время предсезонной подготовки, я травмировался из-за непринужденного, неестественного движения на тренировке. В этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги. Я так тяжело работал, чтобы выйти на лучший уровень к Австралии, но, к сожалению, не смогу сыграть на турнире в Куйонге или Australian Open", – заявил Алькарас.

Испанский теннисист не выходил на корт с 4 ноября и пропустил Итоговый турнир ATP. В его отсутствие первый номер посева в Мельбурне отойдет опытному соотечественнику Рафаэлю Надалю. Мэйджор начнется 16 января.

Карлос Алькарас ворвался в теннисную элиту на US Open-2022. Пиренеец сенсационно триумфовал на кортах Нью-Йорка и возглавил мировой рейтинг. Лучший результат на Australian Open – 3-й раунд в прошлом году.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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