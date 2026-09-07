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400 ігор і жодного інтернету: чим дивує нова ретро-консоль за 49 доларів

14:16 07.09.2026 Пн
2 хв
Кишеньковий гаджет працює без Wi-Fi
aimg Ольга Завада
Ретро-консоль для гейм-гурманів (фото: Arduview)

Сучасні гаджети ховають свою електроніку за корпусом, а Arduview буквально виставляє її напоказ. Розробники готують портативну консоль, крізь яку видно все - від друкованої плати до OLED-дисплея.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Arduview.

Залізло, формат та ергономіка

Пристрій розроблено для поціновувачів ретро-ігор, колекціонерів гаджетів та ентузіастів, які цінують відкриту архітектуру.

Технічні характеристики

Габарити та вага: консоль важить близько 50 грамів, легко вміщується у будь-яку кишеню та готова до гри відразу після увімкнення.

Апаратна база: гаджет працює на основі відкритої платформи Arduboy та мікроконтролера ATmega32u4. Вона підходить як для звичайних гравців, так і для тих, хто любить власноруч модифікувати софт.

Ігровий арсенал: у пам'ять системи заздалегідь завантажено 400 8-бітних ігор.

Автономність та зв'язок: пристрій свідомо позбавлений Wi-Fi та магазинів додатків. Заряджання та швидка передача даних відбуваються виключно через порт USB-C.

Зауважимо, що маркетингова заява про статус "першої повністю прозорої консолі" залишається власною позицією розробника і поки не має незалежного верифікованого підтвердження.

400 класичних ігор у корпусі (фото: Arduview)

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Комплектація, ціни та терміни постачання

Для покупців передбачено кілька етапів виходу на ринок та спеціальні умови раннього доступу.

Ретро-іграшка для фанатів ексклюзивної гейм-техніки (фото: Arduview)

Комплект поставки: у фірмовій коробці будуть сама консоль Arduview та кабель USB-C.

Програма Founders: ранні покупці можуть забронювати статус "засновника" (Founders) за поворотною заставою 5 доларів, що гарантує знижену ціну у 49 доларів замість майбутньої роздрібної вартості у 100 доларів.

Гарантія повернення: депозит у розмірі 5 доларів можна повернути у будь-який момент до моменту відправлення пристрою.

Графік відвантажень: учасники програми Founders отримають свої консолі вже у серпні 2026 року. Для решти покупців публічний реліз відбудеться у 2027 році.

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