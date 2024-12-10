"Шахтар" не встояв під тиском "Баварії": розгром у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 6-й тур

"Шахтар" – "Баварія" – 1:5

Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70 (пенальті), 90+3, Мусіала, 87

Не встигли суперники придивитися один до одного, як "гірники" шокували всіх, хто передрікав їм безгольовий виступ у протистоянні з німецьким грандом. На 5-й хвилині саме "помаранчево-чорні" відкрили рахунок.

Підопічні Маріно Пушіча провели ідеальну контратаку. Зубков розрізним пасом кинув уперед Кевіна, а той розібрався зі захисником мюнхенців Кімом, та обвідним ударом направив м'яч у сітку повз голкіпера Переца.

Але "Баварія" і не думала впадати в ступор від такого "нахабства". Номінальні гості дозволили "гірникам" побути в ролі переможців лише шість хвилин. Одразу після пропущеного голу вони притиснули українців до воріт і, зрештою, змусили помилитися.

На 11-й хвилині втрата м'яча Кевіном біля свого штрафного завершилась пасом Мюллера на Олісе. Спробу того пробити заблокував Грам. Проте м'яч відскочив до Лаймера, який сильно пробив під поперечину.

"Баварія" взяла в облогу штрафний "Шахтаря". Гірники певний час не панікували, намагаючись оборонятися з холодною головою та шукати шанси в атаці. Але чим ближче до перервим, тим важче ставало українцям. Зрештою наприкінці першої половини справа дійшла майже до гри на відбій.

Втім, й у цій ситуації господарі отримали супермомент. На 43-й хвилині Кевін утік у стрімку контратаку лівим флангом, увірвався до штрафного мюнхенців та зробив ідеальний пас на Судакова. Той намагався переправити м'яч у дотик, але не влучив у ворота.

А от "Баварія" своїм шансом забити гол у роздягальню скористалась. Після обрізки Марлона Мусіала увійшов до штрафного "Шахтаря" та зробив поперечний пас на Мюллера. Капітан німецького клубу влучно пробив у протихід Різнику.

На початку другого тайму "гірники" мали чудову нагоду відігратися. Подачу кутового з лівого флангу від Судакова замикав Бондар, але Мюллер устиг підставити ногу і буквально врятував свою команду.

А потім одна за одною стали виникати проблеми біля воріт Різника. Небезпечний удар Сане із штрафного приняла на себе стінка. Забив Мусіала, але суддя гол не зарахував, зафіксувавши напад на воротаря.

На 68-й хвилині справа все ж таки дійшла до голу у ворота чемпіонів України. Грам не встиг заблокувати удар Бое, а потім влетів у ноги супернику. Суддя вказав на 11-метрів і Олісе чітко реалізував удар. А у фіналі поєдинку Мусіала та Олісе вже довели справу до справжнього розгрому.