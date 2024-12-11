Непобедимый "Ливерпуль", первое поражение "Интера", итальянский триумф "Реала": главное в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 6-й тур

"Жирона" – "Ливерпуль" – 0:1

Гол: Салах, 63 (пенальти)

"Аталанта" – "Реал" – 2:3

Голы: Де Кетеларе, 45+2 (пенальти), Лукман, 65 – Мбаппе, 10, Винисиус, 56, Беллингем, 59

"Байер" – "Интер" – 1:0

Гол: Мукиэле, 90

"Шахтер" – "Бавария" – 1:5

Голы: Кевин, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олисе, 70 (пенальти), 90+3, Мусиала, 87

"Зальцбург" – ПСЖ – 0:3

Голы: Рамуш, 30, Мендеш, 72, Дуе, 85

"Лейпциг" – "Астон Вилла" – 2:3

Голы: Опенда, 27, Баумгартнер, 62 – Макгинн, 3, Дуран, 52, Баркли, 85

"Брест" – ПСВ – 1:0

Гол: Ле Кардиналь, 43

"Брюгге" – "Спортинг" – 2:1

Голы: Куарежма, 24 (автогол), Нильсен, 84 – Катаму, 3

"Динамо" Загреб – "Селтик" – 0:0

Шестая победа "Ливерпуля". Лидер основного этапа ЛЧ свой поединок начал чуть раньше главных соперников. В каталонской Жироне он минимально одолел местную команду, вынужденную играть без травмированного украинца Виктора Цыганкова. Единственный гол на 63-й минуте с пенальти забил Салах. Для него это был 227-й мяч в футболке "Ливерпуля" в карьере.

Фото: Мохамед Салах (https://x.com/lfc)

"Аталанта" не смогла взять реванш у "Реала" за поражение в Суперкубке УЕФА. Уже на 10-й минуте счет открыл Мбаппе. На 36-й минуте француз получил травму и был заменен. "Аталанта" отыгралась с пенальти в компенсированное к первому тайму время. Однако во второй половине игры Винисиус и Беллингем отличились голами в течение трех минут. Итальянцы сумели только сократить отставание. "Аталанта" впервые уступила ЛЧ и прервала свою серию в девять побед во всех турнирах. Наш Андрей Лунин провел матч в запасе "Реала".

Фото: Килиан Мбаппе (x.com/realmadrid)

Впервые проиграл в главном еврокубке и миланский "Интер". Подопечные Симоне Индзаги держались в поединке с леверкузенским "Байером" до 90-й минуты, но стали очередной жертвой "байер-тайма". Победу чемпиону Германии принес Мукиеле. С поражением "Интер" потерял второе место в турнирной таблице и опустился на четвертое. А вторым стал именно "Байер". Украинский форвард Артем Степанов попал в заявку "фармацевтов" в шестом матче во всех турнирах подряд, но на поле не вышел.

Фото: "Байер-тайм" снова сработал (x.com/bayer04)