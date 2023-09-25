Перша партія танків Abrams вже прибула в Україну, - NYT

Як зазначає видання, перші танки прибули в Україну на кілька місяців раніше початкових оцінок і вчасно, щоб використовувати їх у контрнаступі ЗСУ.

Джерела видання повідомили, що решта Abrams будуть відправлені в найближчі місяці, зазначивши, що доставлені в Україну танки, були першими з 31, які адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла надіслати.

Скільки танків було доставлено наразі невідомо.

Американські танки Abrams для України

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

А 21 вересня представник Пентагону заявив, що "Абрамси" будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.