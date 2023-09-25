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Первая партия танков Abrams уже прибыла в Украину, - NYT

Фото: первая партия танков Abrams уже прибыла в Украину (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Первая партия танков Abrams американского производства была доставлена в Украину в субботу, 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как отмечает издание, первые танки прибыли в Украину на несколько месяцев раньше начальных оценок и вовремя, чтобы использовать их в контрнаступлении ВСУ.

Источники издания сообщили, что остальные Abrams будут отправлены в ближайшие месяцы, отметив, что доставленные в Украину танки были первыми из 31, которые администрация президента Джо Байдена пообещала прислать.

Сколько танков было доставлено неизвестно.

Американские танки Abrams для Украины

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки пообещали передать Украине 31 танк Abrams.

21 сентября представитель Пентагона заявил, что "Абрамсы" будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

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