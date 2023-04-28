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Первая партия радаров из Литвы должна поступить в Украину на следующей неделе

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Пятница 28 апреля 2023 16:23
Первая партия радаров из Литвы должна поступить в Украину на следующей неделе Фото: Военная помощь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Первые три радара из Литвы на следующей неделе должны переехать в Украину. В общей сложности для ВСУ было приобретено 16 радаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ответственного за покупку и передачу радаров в Украину Йонаса Охмана, которое приводит 15min.

"Процедуры приобретения и отправки радаров в Литву заняли около месяца. На этот раз польские пограничники отнеслись к их транзиту гораздо формальнее", - сказал Охман.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая на прошлой неделе встречалась со своим коллегой в Польше, попросила ускорить процесс и обеспечить получение разрешений как можно скорее.

По словам Охмана, организация подготовила все необходимые документы и лицензии ЕС, которых до сих пор всегда хватало для перевозки, но в этот раз требовалась дополнительная лицензия, включающая перевозку именно по территории Польши.

Также он добавил, что радары, приобретенные с помощью жителей Литвы, в скором времени помогут защитить воздушное пространство Украины. Этот вклад в защиту неба является неотъемлемой частью сопротивления российской агрессии.

Ранее сообщалось, что в Литве собрали средства на покупку радаров для украинского ПВО. Общая сумма взносов составила 14 млн евро.

В прошлом году Литва собрала деньги на три морских дрона для Украины.

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