Первая партия радаров из Литвы должна поступить в Украину на следующей неделе
Первые три радара из Литвы на следующей неделе должны переехать в Украину. В общей сложности для ВСУ было приобретено 16 радаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ответственного за покупку и передачу радаров в Украину Йонаса Охмана, которое приводит 15min.
"Процедуры приобретения и отправки радаров в Литву заняли около месяца. На этот раз польские пограничники отнеслись к их транзиту гораздо формальнее", - сказал Охман.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая на прошлой неделе встречалась со своим коллегой в Польше, попросила ускорить процесс и обеспечить получение разрешений как можно скорее.
По словам Охмана, организация подготовила все необходимые документы и лицензии ЕС, которых до сих пор всегда хватало для перевозки, но в этот раз требовалась дополнительная лицензия, включающая перевозку именно по территории Польши.
Также он добавил, что радары, приобретенные с помощью жителей Литвы, в скором времени помогут защитить воздушное пространство Украины. Этот вклад в защиту неба является неотъемлемой частью сопротивления российской агрессии.
Ранее сообщалось, что в Литве собрали средства на покупку радаров для украинского ПВО. Общая сумма взносов составила 14 млн евро.
В прошлом году Литва собрала деньги на три морских дрона для Украины.
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