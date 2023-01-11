Глава Єврокомісії приїде до України з делегацією комісарів: названо терміни
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн планує відвідати Україну на початку лютого. У ході візиту планується зустріч із українським урядом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Урсула фон дер Ляйєн запропонувала провести зустріч європейської колегії з урядом України в Києві на початку лютого, повідомив представник Єврокомісії у коментарі виданню.
План візиту полягає у тому, щоб близько 10-15 уповноважених європейських чиновників зустрілися зі своїми колегами у Києві.
Таким чином, європейці хочуть відзначити прогрес України, який вона показує на шляху до членства в ЄС.
Варто зазначити, що точної дати візиту президента Єврокомісії та європейських чиновників до Києва поки що немає.
Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибули мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Будапешта та Братислави. Європейські політики проведуть зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.
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