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Глава Єврокомісії приїде до України з делегацією комісарів: названо терміни

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Середа 11 січня 2023 14:50
Глава Єврокомісії приїде до України з делегацією комісарів: названо терміни Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн планує відвідати Україну на початку лютого. У ході візиту планується зустріч із українським урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Урсула фон дер Ляйєн запропонувала провести зустріч європейської колегії з урядом України в Києві на початку лютого, повідомив представник Єврокомісії у коментарі виданню.

План візиту полягає у тому, щоб близько 10-15 уповноважених європейських чиновників зустрілися зі своїми колегами у Києві.

Таким чином, європейці хочуть відзначити прогрес України, який вона показує на шляху до членства в ЄС.

Варто зазначити, що точної дати візиту президента Єврокомісії та європейських чиновників до Києва поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибули мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Будапешта та Братислави. Європейські політики проведуть зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.

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