Перша орбітальна ракета з Європи вибухнула після старту, але запуск не був марним

Тестова ракета Spectrum мала стати початком для запусків супутників з Європи. Однак вона впала на землю і вибухнула менш ніж за хвилину після зльоту з норвезького космодрому у неділю, 30 березня. Це був перший випробувальний запуск, організований німецьким стартапом Isar Aerospace.

Розробники ракети заздалегідь попереджали, що перший запуск може закінчитися передчасно. Однак після невдалого старту компанія Isar Aerospace заявила, що тест надав значний обсяг даних, які команда зможе проаналізувати.

Що відомо про ракету Spectrum

Безпілотна ракета Spectrum була заявлена як перша спроба орбітального запуску з території Європи. Кілька європейських країн, зокрема Швеція та Велика Британія, прагнуть отримати свою частку на зростаючому ринку комерційних космічних місій.

Spectrum призначена для виведення на орбіту малих і середніх супутників вагою до однієї тонни. Однак під час першого польоту з космодрому в Арктичній Норвегії вона не несла навантаження.

Ця місія мала на меті зібрати дані про ракету-носій Isar Aerospace, розроблену власними силами компанії, і стати першим комплексним випробуванням усіх її систем, заявили в компанії минулого тижня.

Запуск ракети з території Європи

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія дозволила перший в історії запуск ракети в космос із території Європи. Британський регулятор видав першу ліцензію на вертикальний орбітальний запуск ракети в космос.

Ліцензію отримав німецький виробник ракет Rocket Factory Augsburg (RFA). Вона дасть змогу здійснити випробувальний політ 30-метрової ракети RFA ONE з космодрому SaxaVord на Шетландських островах. Запуск заплановано на 2025 рік.