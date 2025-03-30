Первая орбитальная ракета из Европы взорвалась после старта, но запуск не был бесполезным

Тестовая ракета Spectrum должна была стать началом для запусков спутников из Европы. Однако она упала на землю и взорвалась менее чем через минуту после взлета с норвежского космодрома в воскресенье, 30 марта. Это был первый испытательный запуск, организованный немецким стартапом Isar Aerospace.

Разработчики ракеты заранее предупреждали, что первый запуск может закончиться преждевременно. Однако после неудачного старта компания Isar Aerospace заявила, что тест предоставил значительный объем данных, которые команда сможет проанализировать.

Что известно о ракете Spectrum

Беспилотная ракета Spectrum была заявлена как первая попытка орбитального запуска с территории Европы. Несколько европейских стран, в частности Швеция и Великобритания, стремятся получить свою долю на растущем рынке коммерческих космических миссий.

Spectrum предназначена для вывода на орбиту малых и средних спутников весом до одной тонны. Однако во время первого полета с космодрома в Арктической Норвегии она не несла нагрузку.

Эта миссия имела целью собрать данные о ракете-носителе Isar Aerospace, разработанной собственными силами компании, и стать первым комплексным испытанием всех ее систем, заявили в компании на прошлой неделе.

Запуск ракеты с территории Европы

Напомним, ранее сообщалось, что Британия разрешила первый в истории запуск ракеты в космос с территории Европы. Британский регулятор выдал первую лицензию на вертикальный орбитальный запуск ракеты в космос.

Лицензию получил немецкий производитель ракет Rocket Factory Augsburg (RFA). Она позволит осуществить испытательный полет 30-метровой ракеты RFA ONE с космодрома SaxaVord на Шетландских островах. Запуск запланирован на 2025 год.