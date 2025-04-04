Перша країна готова обнулити мита для США і чекає на угоду, - Трамп

Нові мита від Трампа

​Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп запровадив нові митні тарифи на імпорт товарів з усіх країн світу, що почали діяти з 2 квітня 2025 року. Вони варіюються від 10% до 50% залежно від країни, яка імпортує продукцію.

Зокрема, для України встановлено 10% тариф. Канада вже відреагувала на ці заходи, ввівши 25% мито на автомобілі, що надходять зі США.

Британія також підготувала відповідь, оприлюднивши список з 8000 американських товарів, які можуть підпасти під мита. Цей перелік включає різноманітні товари, "від біноклів до бурбонного віскі".

Про те, які наслідки для світової економіки можуть мати ці зміни та як на них реагують інші країни, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що, коли Трамп запровадив нові митні тарифи на імпорт товарів з різних країн, він не оминував навіть безлюдні острови, де мешкають пінгвіни.

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