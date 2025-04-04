Первая страна готова обнулить пошлины для США и ждет соглашения, - Трамп

Новые пошлины от Трампа

Напомним, американский президент Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы на импорт товаров из всех стран мира, которые начали действовать со 2 апреля 2025 года. Они варьируются от 10% до 50% в зависимости от страны, которая импортирует продукцию.

В частности, для Украины установлен 10% тариф. Канада уже отреагировала на эти меры, введя 25% пошлину на автомобили, поступающие из США.

Британия также подготовила ответ, обнародовав список из 8000 американских товаров, которые могут подпасть под пошлины. Этот перечень включает разнообразные товары, "от биноклей до бурбонного виски".

О том, какие последствия для мировой экономики могут иметь эти изменения и как на них реагируют другие страны, читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что, когда Трамп ввел новые таможенные тарифы на импорт товаров из разных стран, он не обошел даже необитаемые острова, где живут пингвины.

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