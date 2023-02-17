Перша група українців пройшла навчання на базі США в Німеччині. Зокрема на Bradley

Сьогодні, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових пройшла навчання на базі США в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, навчання розпочалося в середині січня в рамках розширеної програми США з підготовки українських сил до бою.

Раніше США пропонували менш масштабне навчання з окремих систем озброєнь, таких як ракетні установки HIMARS. Перехід до навчання на рівні батальйону ознаменував значне розширення зусиль США з навчання та підготовки українців до довготривалої війни.

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