Первая группа украинцев прошла обучение на базе США в Германии. В частности на Bradley

Сегодня, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных прошла обучение на базе США в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Bradley.
Напомним, обучение началось в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к бою.
Ранее США предлагали менее масштабное обучение по отдельным системам вооружений, таким как ракетные установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальона ознаменовал значительное расширение усилий США по обучению и подготовке украинцев к долговременной войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.