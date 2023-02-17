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Первая группа украинцев прошла обучение на базе США в Германии. В частности на Bradley

Фото: первая группа украинцев прошла обучение на базе США в Германии (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных прошла обучение на базе США в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Bradley.

Напомним, обучение началось в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к бою.

Ранее США предлагали менее масштабное обучение по отдельным системам вооружений, таким как ракетные установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальона ознаменовал значительное расширение усилий США по обучению и подготовке украинцев к долговременной войне.

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