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Перша група українських пілотів у Данії приступила до тренувань на F-16

Фото: українські пілоти в Данії приступили до навчань на F-16 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Великої Британії.

тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Своєю чергою під час переговорів президент України Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за його рішення щодо цих літаків.

Додамо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що передані Україні літаки F-16 необхідно буде дещо модернізувати, щоб вони не уступали по параметрах російській авіації.

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F-16