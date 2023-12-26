Первая группа украинских пилотов в Дании приступила к тренировкам на F-16

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. В свою очередь во время переговоров президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за его решение относительно этих самолетов.

Добавим, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они не уступали по параметрам российской авиации.

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