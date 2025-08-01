Перша в ЄС: стало відомо, яка країна заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем
Словенія стала першою країною Європейського Союзу, яка повністю заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем. Країна намагається чинити тиск на ізраїльській уряд щодо війни в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Йдеться про заборону імпорту, експорту та транзиту озброєння до Ізраїлю та з нього.
Про таке рішення оголосив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Він зазначив, що "палестинці гинуть, бо їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі" та додав, що дії Ізраїлю становлять "серйозні порушення міжнародного права".
За словами Голоба, Словенія більше не може чекати рішень від ЄС, який залишається розділеним у підходах до конфлікту:
"Обов’язок кожної відповідальної держави - вжити заходів, навіть якщо це означає зробити крок раніше за інших", - цитує видання слова прем’єр-міністра.
Словенія вже не вперше виступає з рішучими кроками проти Ізраїлю. Минулого місяця країна першою в ЄС оголосила міністра нацбезпеки Ітамара Бен Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича персонами нон ґрата - пізніше до цього приєднались і Нідерланди.
Словенія визнала Палестину як незалежну державу у 2024 році слідом за Іспанією, Ірландією та Норвегією.
Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна визнає Палестину, якщо Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа до вересня.
При цьому глава британського уряду наголосив, що бойовики ХАМАС повинні звільнити всіх заручників і підписати угоду про припинення вогню.
Також Франція ініціювала створення коаліції на підтримку офіційного визнання Палестинської держави. До неї вже долучилось 15 країн.
Тим часом у США різко відреагували на плани Британії та Франції визнати Палестину.
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