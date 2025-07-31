Заохочують ХАМАС. Рубіо різко відреагував на плани Британії та Франції визнати Палестину

Рубіо зазначив, що палестинську державу неможливо створити без згоди Ізраїлю. При цьому ні Франція, ні Канада, ні Британія не можуть навіть сказати, де саме буде знаходитися Палестина і хто буде нею керувати.

"Тепер уявіть, що ви - ХАМАС. Ви досі утримуєте 20 невинних заручників. Ви тримаєте тіла понад 50 осіб, яких ви вбили, зґвалтували і закатували 7 жовтня 2023 року. Ви ховаєтеся в якомусь тунелі як боягузи, а потім читаєте або чуєте в ЗМІ, що всі ці країни виступають на вашому боці... Ви таким чином створюєте заохочення", - додав він.

За словами держсекретаря, погрози Британії визнати Палестину в разі, якщо Ізраїль до кінця вересня не погодиться на перемир'я, шкодять мирним переговорам.

"Якщо ХАМАС відмовляється від перемир'я, то це гарантує визнання Палестини всіма цими країнами у вересні. Отже, вони не погодяться. Це настільки незграбно", - пояснив він.

Рубіо вважає, що в трьох країнах є величезні електоральні групи, які тиснуть на владу, щоб вона підтримала визнання Палестини, незалежно від геополітичних наслідків.

"Я б хотів, щоб усі ці країни зібралися хоч раз і чітко заявили: ви повинні звільнити цих 20 живих заручників - тому що це саме заручники - ви повинні звільнити їх негайно. Хотілося б, щоб цьому приділялося стільки ж уваги, як і решті аспектів ситуації", - зазначив глава Держдепу.