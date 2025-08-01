Первая в ЕС: стало известно, какая страна запретила торговлю оружием с Израилем
Словения стала первой страной Европейского Союза, которая полностью запретила торговлю оружием с Израилем. Страна пытается оказать давление на израильское правительство в отношении войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет о запрете импорта, экспорта и транзита вооружения в Израиль и из него.
О таком решении объявил премьер-министр Словении Роберт Голоб. Он отметил, что "палестинцы гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи" и добавил, что действия Израиля представляют "серьезные нарушения международного права".
По словам Голоба, Словения больше не может ждать решений от ЕС, который остается разделенным в подходах к конфликту:
"Обязанность каждого ответственного государства - принять меры, даже если это означает сделать шаг раньше других", - цитирует издание слова премьер-министра.
Словения уже не впервые выступает с решительными шагами против Израиля. В прошлом месяце страна первой в ЕС объявила министра нацбезопасности Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата - позже к этому присоединились и Нидерланды.
Словения признала Палестину как независимое государство в 2024 году вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией.
Напомним, ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна признает Палестину, если Израиль не прекратит войну в Секторе Газа до сентября.
При этом глава британского правительства подчеркнул, что боевики ХАМАС должны освободить всех заложников и подписать соглашение о прекращении огня.
Также Франция инициировала создание коалиции в поддержку официального признания Палестинского государства. К ней уже присоединилось 15 стран.
Между тем в США резко отреагировали на планы Британии и Франции признать Палестину.
Подробнее о том, почему Запад заговорил о признании Палестины независимым государством - читайте в матерале РБК-Украина.