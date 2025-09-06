Перша африканська збірна пробилася на ЧС-2026: вже відомі 17 фіналістів

Вирішальний розгром

Марокканці здобули яскраву перемогу у 6-му турі відбіркового турніру, розбивши вдома суперників з Нігеру – 5:0.

Ця звитяга стала шостою поспіль для команди. Вона набрала 18 очок та за два тури до фінішу стала недосяжною для переслідувачів у групі Е. Таким чином, марокканці першими з африканських збірних забронювали собі місце у фінальній частині ЧС-2026.

Сьома участь в мундіалях

Збірна Марокко всьоме в своїй історії пробилась у фінальний турнір ЧС.

Вперше це сталося в 1970 році: на мундіалі в Мексиці африканці не подолали груповий етап.

Проте через 16 років, і знову в Мексиці, "Атлаські леви" стали першою африканською командою, яка пробилась до плей-офф чемпіонату світу. Тоді марокканці здивували всіх сенсаційною перемогою над Португалією (3:1), а також не програли Польщі та Англії (двічі – по 0:0). А в 1/8 фіналу команда чинила шалений опір майбутнім фіналістам – Німеччині, пропустивши вирішальний гол за дві хвилини до фінального свистка.

Три наступні виходи в фінал (1994, 1998, 2018) завершувалися на груповому етапі.

А от на останньому мундіалі-2022 збірна Марокко вистрілила по-справжньому. Вигравши свою групу, де також виступали Хорватія, Бельгія та Канада, вона в плей-офф перемогли Іспанію та Португалію і вперше в історії африканського футболу вийшла у півфінал ЧС. Там команда поступилась Франції (0:2), а в матчі за 3-тє місце – Хорватії (1:2).

Зазначимо, що Марокко також гарантовано візьме участь у ЧС-2030, оскільки разом з Іспанією та Португалією буде однією з країн-господарів турніру.

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Марокканці стали вже 17-м учасником майбутнього чемпіонату світу, в якому вперше візьмуть участь 48 збірних.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (1/9): Марокко

Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (0/16): –

Переможці плей-офф (0/2): –

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.