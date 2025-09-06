Первая африканская сборная пробилась на ЧМ-2026: уже известны 17 финалистов

Решающий разгром

Марокканцы одержали яркую победу в 6-м туре отборочного турнира, разбив дома соперников из Нигера - 5:0.

Эта победа стала шестой подряд для команды. Она набрала 18 очков и за два тура до финиша стала недосягаемой для преследователей в группе Е. Таким образом, марокканцы первыми из африканских сборных забронировали себе место в финальной части ЧМ-2026.

Седьмое участие в мундиалях

Сборная Марокко в седьмой раз в своей истории пробилась в финальный турнир ЧМ.

Впервые это произошло в 1970 году: на мундиале в Мексике африканцы не преодолели групповой этап.

Однако через 16 лет, и снова в Мексике, "Атласские львы" стали первой африканской командой, которая пробилась в плей-офф чемпионата мира. Тогда марокканцы удивили всех сенсационной победой над Португалией (3:1), а также не проиграли Польше и Англии (дважды - по 0:0). А в 1/8 финала команда оказала яростное сопротивление будущим финалистам - Германии, пропустив решающий гол за две минуты до финального свистка.

Три следующих выхода в финал (1994, 1998, 2018) завершались на групповом этапе.

А вот на последнем мундиале-2022 сборная Марокко выстрелила по-настоящему. Выиграв свою группу, где также выступали Хорватия, Бельгия и Канада, она в плей-офф победила Испанию и Португалию и впервые в истории африканского футбола вышла в полуфинал ЧМ. Там команда уступила Франции (0:2), а в матче за 3-е место - Хорватии (1:2).

Отметим, что Марокко также гарантированно примет участие в ЧМ-2030, поскольку вместе с Испанией и Португалией будет одной из стран-хозяев турнира.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Марокканцы стали уже 17-м участником будущего чемпионата мира, в котором впервые примут участие 48 сборных.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (1/9): Марокко

Азия (6/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (0/16): -

Победители плей-офф (0/2): -

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.