У капсулі були прах, ДНК і канабіс: космічна місія завершилася катастрофою

Космічна галузь розширює горизонти можливого, відправляючи в космос дедалі дивніші вантажі. Однак не всі місії завершуються успішно. Нещодавній інцидент за участю європейської капсули Nyx, яка перевозила людські останки та канабіс для експериментів, яскраво демонструє непередбачувані ризики космічних польотів.

Що сталося з капсулою, у якій був прах людей, канабіс та ДНК, розповідає РБК-Україна з посиланням на Universe today.

Місія, що раптом закінчилася на дні океану

23 червня 2025 року німецький аерокосмічний стартап The Exploration Company запустив свою капсулу Nyx з космічної бази Ванденберг за допомогою ракети Falcon-9. Ця місія, що отримала назву "Місія здійсненна", мала особливий вантаж:

Людські останки та ДНК - понад 166 померлих від компанії Celestis, що спеціалізується на меморіальних космічних польотах.

Канабіс та насіння - надані проєктом Martian Grow для вивчення впливу мікрогравітації на проростання та стійкість рослин, що потенційно мало б допомогти у дослідженнях адаптації життя до марсіанського середовища.

Хоча капсула успішно досягла орбіти та здійснила контрольований вхід в атмосферу, посадкові парашути Nyx не розгорнулися.

Це призвело до жорсткого приводнення капсули в Тихому океані 24 червня, внаслідок чого весь вантаж був втрачений. Це був перший випадок, коли The Exploration Company відправляла комерційні вантажі, загальною вагою близько 300 кг.

Частковий успіх, частковий провал

У своїй заяві The Exploration Company назвала цей політ "частковим успіхом (частковим провалом)". Представники компанії зазначили:

Капсула успішно стартувала та забезпечила живлення корисних вантажів на орбіті.

Вона стабілізувалася після відділення від ракети-носія та відновила зв'язок.

Однак, зв'язок було втрачено за кілька хвилин до приводнення.

Компанія наразі розслідує причини збою та висловила вибачення клієнтам, яким вона була довірена.

"Цей частковий успіх відображає як амбіції, так і невід'ємні ризики інновацій" - йдеться у заяві, підкреслюючи намір врахувати уроки для майбутніх польотів.

Друга втрата космічного вантажу

Для компанії Celestis це вже другий випадок втрати вантажу. Попередній інцидент стався у 2023 році, коли ракета з останками (прахом) покійного астронавта NASA Філіпа К. Чепмена вибухнула над Нью-Мексико.

Celestis опублікувала заяву, висловивши співчуття родинам загиблих: "Найближчими днями наша команда зв’яжеться з кожною родиною окремо, щоб запропонувати підтримку та обговорити можливі наступні кроки".

Вони також зазначили, що, хоча повернути капсули неможливо, родини можуть знайти спокій у думці, що їхні близькі "були частиною історичної подорожі, запущені в космос, облетіли Землю та зараз спочивають у безкрайніх просторах Тихого океану, подібно до традиційного та шанованого поховання у морі".

Майбутні амбіції: до МКС у 2028 році?

Ця остання місія була спрямована на випробування ключових технологій та перевірку здатності капсули Nyx транспортувати вантажі.

The Exploration Company сподівається, що майбутні версії капсули зможуть доставляти вантажі на низьку навколоземну орбіту (НОО), включаючи Міжнародну космічну станцію (МКС) або її наступників.

Компанія планує провести демонстраційний політ до МКС у 2028 році за підтримки Європейського космічного агентства.

Попри невдачу з парашутами, компанія налаштована рухатися вперед, використовуючи набутий досвід для подальших інновацій у космічних перевезеннях.