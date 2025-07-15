Персеиды в 2025 году: когда и как увидеть самый зрелищный звездопад и загадать желание

Ежегодный звездопад Персеиды, который обычно дарит до 100 "падающих звезд" в час, в этом году может быть не столь зрелищным. Яркая Луна на пике 12-13 августа значительно уменьшит количество видимых метеоров, поэтому подготовьтесь заранее!

Когда в 2025 году пройдет звездопад Персеиды и какие даты для наблюдения и загадывания желания будут лучшими, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Live Science.

Когда наблюдать?

Персеиды будут активными с четверга, 17 июля, до субботы, 23 августа. Нынешний пик потока приходится на 12 и 13 августа. Однако именно в это время Луна будет почти полной, что значительно осветит ночное небо, сделав видимыми только самые яркие метеоры.

Традиционно для наблюдения за метеорными потоками советуют выбирать места с минимальным световым загрязнением - например, зоны с "темным небом".

Однако, поскольку полная Луна появится уже 9 августа, ее свет эффективно "загрязнит" ночное небо именно тогда, когда Персеиды достигнут пика.

В ночь пика Луна взойдет за несколько часов до полуночи, будет освещена на 84% и будет ярко светить в течение всей ночи, нивелируя преимущества отдаленных локаций.

Лучшее время для наблюдений в этом году

Из-за "лунной интервенции" лучшее время для наблюдения за Персеидами в этом году приходится на периоды до и после пиковых ночей. В частности, с 18 по 28 июля будет "темное окно", когда лунное сияние будет минимальным.

18 июля. Полуосвещенная последняя четверть Луны взойдет в полночь.

Полуосвещенная последняя четверть Луны взойдет в полночь. 24 июля. Наступит фаза новой Луны, что обеспечит максимально темное небо.

Наступит фаза новой Луны, что обеспечит максимально темное небо. До 28 июля. Слабая полумесяц будет заходить рано, не создавая значительных помех.

После 28 июля растущий полумесяц начнет мешать наблюдениям, и наступит две недели ярких лунных ночей.

После пика потока, убывающая Луна снова начнет смещаться с пути, достигнув своей последней четверти 16 августа.

Хотя к тому времени количество "падающих звезд" уменьшится, любые ясные ночи этой недели все еще могут подарить вам зрелище небесного светового шоу.

О Персеидах - быстрых и ярких посланцах космоса

Метеорный поток Персеиды известен своими быстрыми и яркими метеорами, которые мчатся со скоростью около 60 километров в секунду (37 миль в секунду).

Эти "падающие звезды" являются продуктом крошечных частиц, которые были оставлены в Солнечной системе кометой 109P/Свифта-Таттла.

Когда Земля проходит сквозь этот пылевой "шлейф", частицы кометы врезаются в земную атмосферу. При этом они нагреваются и испаряются, высвобождая энергию, которую мы видим как полосы света на ночном небе.

Как подготовиться к наблюдениям

Выберите место. Лучшее место для наблюдений - это за городом, где нет света и огней от населенных пунктов. Чем темнее вокруг - тем лучше вы будете видеть метеоры.

Комфорт. Возьмите с собой каремат, плед или раскладные стулья. Также вам понадобится теплая одежда (ночью может быть прохладно), горячий чай в термосе или кофе.

Оборудование. Такие звездопады видны невооруженным глазом, но можно использовать бинокли или небольшой телескоп.

Как загадывать желания

Наблюдайте за метеором, пока он летит, и не отрывайте от него взгляд. Мысленно формулируйте свое желание - оно должно быть конкретным и четким. Свое желание потом никому не рассказывайте.