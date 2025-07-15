Персеиды в 2025 году: когда и как увидеть самый зрелищный звездопад и загадать желание
Ежегодный звездопад Персеиды, который обычно дарит до 100 "падающих звезд" в час, в этом году может быть не столь зрелищным. Яркая Луна на пике 12-13 августа значительно уменьшит количество видимых метеоров, поэтому подготовьтесь заранее!
Когда в 2025 году пройдет звездопад Персеиды и какие даты для наблюдения и загадывания желания будут лучшими, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Live Science.
Когда наблюдать?
Персеиды будут активными с четверга, 17 июля, до субботы, 23 августа. Нынешний пик потока приходится на 12 и 13 августа. Однако именно в это время Луна будет почти полной, что значительно осветит ночное небо, сделав видимыми только самые яркие метеоры.
Традиционно для наблюдения за метеорными потоками советуют выбирать места с минимальным световым загрязнением - например, зоны с "темным небом".
Однако, поскольку полная Луна появится уже 9 августа, ее свет эффективно "загрязнит" ночное небо именно тогда, когда Персеиды достигнут пика.
В ночь пика Луна взойдет за несколько часов до полуночи, будет освещена на 84% и будет ярко светить в течение всей ночи, нивелируя преимущества отдаленных локаций.
Лучшее время для наблюдений в этом году
Из-за "лунной интервенции" лучшее время для наблюдения за Персеидами в этом году приходится на периоды до и после пиковых ночей. В частности, с 18 по 28 июля будет "темное окно", когда лунное сияние будет минимальным.
- 18 июля. Полуосвещенная последняя четверть Луны взойдет в полночь.
- 24 июля. Наступит фаза новой Луны, что обеспечит максимально темное небо.
- До 28 июля. Слабая полумесяц будет заходить рано, не создавая значительных помех.
После 28 июля растущий полумесяц начнет мешать наблюдениям, и наступит две недели ярких лунных ночей.
После пика потока, убывающая Луна снова начнет смещаться с пути, достигнув своей последней четверти 16 августа.
Хотя к тому времени количество "падающих звезд" уменьшится, любые ясные ночи этой недели все еще могут подарить вам зрелище небесного светового шоу.
О Персеидах - быстрых и ярких посланцах космоса
Метеорный поток Персеиды известен своими быстрыми и яркими метеорами, которые мчатся со скоростью около 60 километров в секунду (37 миль в секунду).
Эти "падающие звезды" являются продуктом крошечных частиц, которые были оставлены в Солнечной системе кометой 109P/Свифта-Таттла.
Когда Земля проходит сквозь этот пылевой "шлейф", частицы кометы врезаются в земную атмосферу. При этом они нагреваются и испаряются, высвобождая энергию, которую мы видим как полосы света на ночном небе.
Как подготовиться к наблюдениям
Выберите место. Лучшее место для наблюдений - это за городом, где нет света и огней от населенных пунктов. Чем темнее вокруг - тем лучше вы будете видеть метеоры.
Комфорт. Возьмите с собой каремат, плед или раскладные стулья. Также вам понадобится теплая одежда (ночью может быть прохладно), горячий чай в термосе или кофе.
Оборудование. Такие звездопады видны невооруженным глазом, но можно использовать бинокли или небольшой телескоп.
Как загадывать желания
Наблюдайте за метеором, пока он летит, и не отрывайте от него взгляд. Мысленно формулируйте свое желание - оно должно быть конкретным и четким. Свое желание потом никому не рассказывайте.