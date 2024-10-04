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У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі площею 10 тисяч "квадратів"

Фото: пожежа на нафтобазі у Пермському краї РФ 4 жовтня (t.me/mchs_official)
Автор: Володимир Костирін

У Пермському краї (РФ) цієї ночі, 4 жовтня, сталася пожежа на базі для зберігання нафтопродуктів. Площа загоряння охопила 10 тисяч метрів квадратних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.

Вогняна НС у Пермському краї, що входить до складу Приволзького федерального округу, сталася у промисловій зоні села Осенці, яке розташоване недалеко від Пермі.

У російському міністерстві розповіли, що для боротьби з пожежею були залучені понад 60 пожежників та майже два десятки одиниць техніки.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок потужної пожежі на нафтобазі немає. 

При цьому причина займання наразі не відома, заявляють у російському МНС.

Також надзвичайники стверджують, що пожежа на базі зберігання нафтопродуктів вже була локалізована.

В інтернеті були оприлюднені кадри сильної пожежі під Перм'ю.

Нагадаємо, раніше цієї зими у Пермському краї через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа. Внаслідок події тоді були й постраждалі.

А перед тим, минулого жовтня, у Пермському краї стався вибух на військово-промисловому заводі "Урал", що належить "Ростеху".

Додамо, цієї ночі також повідомлялося про пожежу на нафтобазі у РФ, але - у Воронезькій області. На відміну від нинішнього вогняного інциденту у Пермській області, там причиною загоряння стала атака безпілотників.

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