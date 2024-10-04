У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі площею 10 тисяч "квадратів"

Вогняна НС у Пермському краї, що входить до складу Приволзького федерального округу, сталася у промисловій зоні села Осенці, яке розташоване недалеко від Пермі.

У російському міністерстві розповіли, що для боротьби з пожежею були залучені понад 60 пожежників та майже два десятки одиниць техніки.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок потужної пожежі на нафтобазі немає.

При цьому причина займання наразі не відома, заявляють у російському МНС.

Також надзвичайники стверджують, що пожежа на базі зберігання нафтопродуктів вже була локалізована.

В інтернеті були оприлюднені кадри сильної пожежі під Перм'ю.