В Пермском крае произошел мощный пожар на нефтебазе площадью 10 тысяч "квадратов"

Огненное ЧС в Пермском крае, входящего в состав Приволжского федерального округа, произошло в промышленной зоне села Осенцы, расположенном недалеко от Перми.

В российском министерстве рассказали, что для борьбы с пожаром было привлечено более 60 пожарных и почти два десятка единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате мощного пожара на нефтебазе нет.

При этом причина возгорания пока неизвестна, заявляют в российском МЧС.

Также чрезвычайники утверждают, что пожар на базе хранения нефтепродуктов уже был локализован.

В интернете были обнародованы кадры сильного пожара под Пермью.