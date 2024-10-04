У Росії безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа

У Воронезькій області (РФ) дрон-камікадзе атакував нафтобазу. На місці прильоту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Кілька годин тому губернатор повідомив, що на території регіону оголошено небезпеку атаки БПЛА.

За даними місцевих жителів, атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Атаки дронів у РФ

Останніми місяцями в Росії постійно фіскуються атаки безпілотників на об'єкти військової інфраструктури, нафтопереробні заводи і нафтобази.

Так, в ніч на 3 жовтня, ударні БпЛА вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. На летовищі зберігаються керовані авіабомби і розміщені стоянки літаків Су-35 і Су-34. На кількох ділянках аеродрому виникли пожежі.

Наприкінці вересня ЗСУ вдарили по військовому арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області. Незадовго до атаки, на склад прибула партія іранських ракет.

В ніч на 23 вересня у порту міста Азов Ростовської області пролунали вибухи і спалахнула пожежа.

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