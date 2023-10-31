У Пермському краї РФ стався вибух на заводі "Урал"

У МНС Росії зазначили, що повідомлення про подію на території Солікамського заводу "Урал" на вулиці Енергетиків надійшло о 13:25 (10:25 за Києвом). На місце вирушили 44 особи та 11 одиниць техніки.

Пожежники встановили, що в будівлі корпусу №2 нібито "відбувся хлопок". На той момент у будівлі нікого не було. Зазначається, що на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув. Завод працює у штатному режимі.

Попередньо постраждалих немає.

При цьому Міністерство територіальної безпеки Прикам'я уточнює, що інцидент стався у цеху №3, який працює в автоматизованому режимі. За оперативною інформацією, вибиті вікна та двері.

Додамо, що місцеві жителі в соцмережах писали, що в різних районах міста "будинки здригнулися", хиталися меблі, у деяких будівлях навіть вибило шибки.

Солікамський завод "Урал"

Зазначимо, що підприємство є одним із найбільших військово-промислових заводів у Росії. Там випускають порох, вибухові речовини, вироби з гуми та пластмаси, лакофарбові матеріали, зокрема в цеху №3, пресують порох.

Завод входить до концерну "Спецхімія" корпорації "Ростех".

Вибухи у Росії

Останнім часом на території Росії все частіше починаються пожежі та гримлять вибухи.

Так, днями на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї пролунав вибух . В результаті виникла пожежа.

А у вересні в Москві сталася пожежа на найбільшому заводі з виробництва двигунів для авіації.

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