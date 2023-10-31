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В Пермском крае РФ произошел взрыв на заводе "Урал"

Фото: в Пермском крае РФ произошел взрыв на заводе "Урал" (t.me/bazabazon)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Пермском крае произошел взрыв на военно-промышленном заводе "Урал", который принадлежит "Ростеху".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В МЧС России отметили, что сообщение о происшествии на территории Соликамского завода "Урал" на улице Энергетиков поступило в 13:25 (10:25 по Киеву). На место отправились 44 человека и 11 единиц техники.

Прибывшие пожарные установили, что в здании корпуса №2 якобы "произошел хлопок". В тот момент в здании никого не было. Отмечается, что на работу предприятия инцидент якобы не повлиял. Завод работает в штатном режиме.

Предварительно, пострадавших нет.

При этом Министерство территориальной безопасности Прикамья уточняет, что инцидент произошел в цехе № 3, который работает в автоматизированном режиме. По оперативной информации, выбиты окна и двери.

Добавим, что местные жители в соцсетях писали, что в разных районах города "дома содрогнулись", шаталась мебель, в некоторых зданиях даже выбило стекла.

Соликамский завод "Урал"

Отметим, что предприятие является одним из самых крупных военно-промышленных заводов в России. Там выпускают порох, взрывчатые вещества, изделия из резины и пластмассы, лакокрасочные материалы, в частности в цехе № 3 прессуют порох.

Завод входит в концерн "Спецхимия" корпорации "Ростех".

Взрывы в России

В последнее время на территории России все чаще начинаются пожары и гремят взрывы.

Так, на днях на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел взрыв. В результате возник пожар.

А в сентябре в Москве произошел пожар на крупнейшем заводе по производству двигателей для авиации.

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