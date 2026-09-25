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Пермский НПЗ приостановил работу после атаки украинского дрона, - Reuters

20:28 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Пермский НПЗ приостановил работу после атаки украинского дрона, - Reuters Фото: Атака дронов на Пермский НПЗ (росСМИ)
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Атака украинского беспилотника по Пермскому нефтеперерабатывающему заводу 25 сентября оказалась успешной. Предприятие остановило работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пермский НПЗ остановился

Пермский нефтеперерабатывающий завод является седьмым по объему переработки нефти в России. Сегодня он прекратил работу после атаки украинского дрона.

Удар БпЛА вызвал пожар и повредил трубопроводы, хранилища и технологические установки, сообщили изданию два источника в отрасли.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин писал в своем Telegram-канале, что была атака на промышленный объект, однако не назвал, на какой.

Атаки на НПЗ в Перми

Ранее нефтеперерабатывающий завод подвергся нападению 21 августа. На предприятии начался масштабный пожар.

Пожар и повреждение технологических агрегатов из-за удара дроном стали причинами остановки деятельности НПЗ в Перми 24 августа.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 25 сентября украинские защитники поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На территории объекта зафиксирован пожар.

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