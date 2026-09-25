Пермский НПЗ приостановил работу после атаки украинского дрона, - Reuters
Атака украинского беспилотника по Пермскому нефтеперерабатывающему заводу 25 сентября оказалась успешной. Предприятие остановило работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пермский НПЗ остановился
Пермский нефтеперерабатывающий завод является седьмым по объему переработки нефти в России. Сегодня он прекратил работу после атаки украинского дрона.
Удар БпЛА вызвал пожар и повредил трубопроводы, хранилища и технологические установки, сообщили изданию два источника в отрасли.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин писал в своем Telegram-канале, что была атака на промышленный объект, однако не назвал, на какой.
Атаки на НПЗ в Перми
Ранее нефтеперерабатывающий завод подвергся нападению 21 августа. На предприятии начался масштабный пожар.
Пожар и повреждение технологических агрегатов из-за удара дроном стали причинами остановки деятельности НПЗ в Перми 24 августа.
Также РБК-Украина писало, что в ночь на 25 сентября украинские защитники поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На территории объекта зафиксирован пожар.