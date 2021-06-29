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Рада отменила периодическую переаттестацию моряков

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Украина, Вторник 29 июня 2021 16:24
Рада отменила периодическую переаттестацию моряков Фото: Рада планирует отменить периодическую переаттестацию моряков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине отменили обязательную периодическую переаттестацию моряков. Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №3944.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 330 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что национальное законодательство Украины не определяет для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома, а устанавливает обязательные требования о прохождении курсов повышения квалификации и обязательной сдаче каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

Таким образом, моряки, подавляющее большинство из которых имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в ГКК, "безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами".

Подчеркивается, что повторное подтверждение квалификации моряков создает значительную нагрузку на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, а именно - увеличивается количество лиц, привлекаемых для принятия экзаменов, в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий при обработке документов. Все это приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в ГКК.

Этот закон предлагает убрать требование обязательной периодической переаттестации.

Напомним, ранее документ поддержал антикоррупционный комитет парламента.

Отметим, в конце января в ряде городов Украины прошла всеукраинская акция моряков против коррупции в Министерстве инфраструктуры.

Так, в июне 2020 года украинский экипаж танкера "Рута" вернулся в Украину. Моряки вернулись домой после трех лет пребывания в ливийской тюрьме.

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