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Рада скасувала періодичну переатестацію моряків

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 16:24
Рада скасувала періодичну переатестацію моряків Фото: Рада планує скасувати періодичну переатестацію моряків (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні скасували обов'язкову періодичну переатестацію моряків. Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект №3944.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 330 нардепів.

У пояснювальній записці наголошується, що національне законодавство України не визначає для моряків альтернативних способів повторного підтвердження диплому, а встановлює обов’язкові вимоги щодо проходження курсів підвищення кваліфікації та обов’язкового складання кожним моряком іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Таким чином, моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах та сучасні знання і практичні навички, змушені в обов’язковому порядку складати іспити у ДКК, "безпідставно витрачаючи при цьому грошові кошти та час своєї відпустки між рейсами".

Підкреслюється, що повторне підтвердження кваліфікації моряків створює значне навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а саме - збільшується кількість осіб, які залучаються для прийняття іспитів, у поєднанні з низьким рівнем використання сучасних інформаційних технологій під час обробки документів. Усе це призводить до утворення штучних черг для складання іспитів у ДКК.

Цей закон пропонує прибрати вимогу обовязкової періодичної переатестації.

Нагадаємо, раніше документ підтримав антикорупційний комітет парламенту.

Зазначимо, наприкінці січня у ряді міст України пройшла всеукраїнська акція моряків проти корупції в Міністерстві інфраструктури.

Так, у червні 2020 року український екіпаж танкеру "Рута" повернувся в Україну. Моряки повернулися додому після трьох років перебування в лівійській в'язниці.

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