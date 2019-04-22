В период выборов украинцам выдали 38 тыс. ID-карточек

Накануне и во время первого и второго тура выборов 2019 подразделения Государственной миграционной службы Украины выдали более 38 тыс. ID-карточек. Об этом сообщается в Facebook ГМС.

Все территориальные органы и подразделения ГМС накануне и в дни голосования работали в дежурном режиме для выдачи изготовленных и доставленных ID-карт.

"За шесть дней – 29, 30, 31 марта и 19, 20, 21 апреля - подразделениями ГМС было выдано 38041 ID-карт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до дежурства в период выборов было привлечено 1897 работников во всех областях Украины;

"Это были первые в истории Украины Президентские выборы, на которых миллионы граждан воспользовались паспортом в форме ID-карты", - добавили в пресс-службе ГМС.

Ранее сообщалось, что начиная с 2016 года, в Украине оформлено более 3,2 млн ID-карт.

РБК-Украина писало, что в течение трех последних дней накануне выборов территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы (ГМС) по всей Украине выдано 15 тыс. ID-карт.