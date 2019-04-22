У період виборів українцям видали 38 тис. ID-карток

Напередодні та під час першого і другого туру виборів 2019 підрозділи Державної міграційної служби України видали понад 38 тис. ID-карток. Про це повідомляється у Facebook ДМС.

Усі територіальні органи та підрозділи ДМС напередодні та у дні голосування працювали у черговому режимі для видачі виготовлених і доставлених ID-карток.

"За шість днів – 29, 30, 31 березня і 19, 20, 21 квітня - підрозділами ДМС було видано 38041 ID-карток", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до чергування у період виборів було залучено 1897 працівників в усіх областях України;

"Це були перші в історії України Президентські вибори, на яких мільйони громадян скористалися паспортом у формі ID-картки", - додали у прес-службі ДМС.

Раніше повідомлялося, що починаючи з 2016 року, в Україні оформлено більше 3,2 млн ID-карток.

РБК-Україна писало, що впродовж трьох останніх днів напередодні виборів територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби (ДМС) по всій Україні видано 15 тис. ID-карток.