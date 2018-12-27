За період воєнного стану зареєстровано на 29% менше злочинів, - Князєв

Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

На території 10 областей поліція зареєструвала менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2017 року

На території 10 областей, де було введено воєнний стан, поліція зареєструвала на половину менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За його словами, в 10 областях країни, де діяв воєнний стан, поліція зареєструвала на 29% менше тяжких і особливо тяжких злочинів. Зокрема, на половину зменшилась кількість злочинів, пов'язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, ДТП і викрадень. Крім того, зменшилася кількість майнових злочинів - майже на третину поменшало крадіжок, грабежів і розбоїв.

У той же час поліція виявила на 20% більше фактів незаконного поводження зі зброєю. На 37% більше задокументовано фактів збуту наркотиків.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що незважаючи на припинення дії воєнного стану, правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.

Крім того, начальник Генштабу Віктора Муженка заявив, що в разі агресії Російської Федерації Генеральний штаб здатний у короткий строк суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів.