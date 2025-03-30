За період повномасштабної війни росіяни втратили 914 тисяч солдатів, - ЗСУ

За останню добу з 29 на 30 березня, армія Росії втратила на фронті понад 1500 солдатів і 56 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Бєлгородській області та в районі Покровська. Однак росіяни просунулися біля Куп'янська і Торецька.
Експерти не виключають, що Кремль готує наступ як мінімум на трьох напрямках фронту для тиску на Київ у мирних переговорах.
Вночі російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Харкові ворожі БпЛА влучили у військовий госпіталь, є загиблі та поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.