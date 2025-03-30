UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

За період повномасштабної війни росіяни втратили 914 тисяч солдатів, - ЗСУ

Фото: Сили оборони завдають росіянам колосальних втрат на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 29 на 30 березня, армія Росії втратила на фронті понад 1500 солдатів і 56 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 914 000 (+1510) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 492 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 816 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 25 507 (+56) од.;
  • РСЗВ - 1347 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1122 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 345 (+111) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 528 (+130) од.;
  • спеціальної техніки - 3787 од.

Ситуація на фронті та удари РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Бєлгородській області та в районі Покровська. Однак росіяни просунулися біля Куп'янська і Торецька.

Експерти не виключають, що Кремль готує наступ як мінімум на трьох напрямках фронту для тиску на Київ у мирних переговорах.

Вночі російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Харкові ворожі БпЛА влучили у військовий госпіталь, є загиблі та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні